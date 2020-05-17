Başkent sokaklarında sessizlik hakim (2) Ulus Meydanı'nda Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerinin devriye görevi yapması Caddelerdeki tenhalık Kuğulu Parktaki 65 yaş üstü vatandaşların görüntüleri ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ankara'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde...

Ulus Meydanı'nda Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerinin devriye görevi yapması

Caddelerdeki tenhalık

Kuğulu Parktaki 65 yaş üstü vatandaşların görüntüleri ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ankara'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklara sesizlik hakim oldu. Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerinin Ulus ve çevresinde devriye görevi yaptığı görüldü.

Kaynak: AA