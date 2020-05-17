Başkent sokaklarında sessizlik hakim (2)
Ulus Meydanı'nda Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerinin devriye görevi yapması Caddelerdeki tenhalık Kuğulu Parktaki 65 yaş üstü vatandaşların görüntüleri ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ankara'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde...
17.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:50
Ulus Meydanı'nda Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerinin devriye görevi yapması
Caddelerdeki tenhalık
Kuğulu Parktaki 65 yaş üstü vatandaşların görüntüleri ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ankara'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklara sesizlik hakim oldu. Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerinin Ulus ve çevresinde devriye görevi yaptığı görüldü.
Kaynak: AA