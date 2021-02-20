Başkent sokaklarında sessizlik hakim
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Başkent sokaklarında sessizlik hakim

20.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:11
Başkent sokaklarında sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir gün geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlama kapsamında, ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda sıfırın altında ölçülen soğuğa rağmen denetimlerini sürdüren polis ekipleri, araçlardaki kişilerin maske ve araç içi mesafe kurallarına uyup uymadığını ve izin belgelerini kontrol ediyor.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapılıyor.

Yayaların, evlerine yakın bakkal ve marketlerden ihtiyaçlarını temin ettiği, kısıtlamadan muaf olanların haricinde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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