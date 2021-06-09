Başkent sokakları yağmur sonrası düşen plakalarla doldu
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Başkent sokakları yağmur sonrası düşen plakalarla doldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da aniden bastıran yağmurun ardından oluşan sel suları yollara ve araçlara zarar verdi.

Ankara'da aniden bastıran yağmurun ardından oluşan sel suları yollara ve araçlara zarar verdi. Suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çok sayıda araç plakası çıktı.

Başkent'te etkili olan yağmur yağışı sele neden oldu. Mamak ilçesi 428'inci caddedeki yollar aşırı yağıştan dolayı tahrip olurken, bozulan yollar sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Trafik akışının durma noktasına geldiği bölgede vatandaşlar araçlarının hasar almaması için ecel terleri döktü. Araçlardan düşen plakaları toplayan duyarlı bir vatandaş ise, düşen plakaları sahiplerine teslim etmek için diz boyunu aşan suda plaka aradı. Çevre sakinleri ise yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY İLK DEFA OLDU"

İlk defa böyle bir şey yaşadıklarını belirten çevre sakini bir genç, "20 senedir buradayız böyle bir perişanlık görmedik. Arabalar geçiyor plakalar kalıyor, arabalar suyun altında kalıyor. Bizim mahallemizi böyle görmek üzücü. Böyle bir şey ilk defa oluyor, daha yoğun yağmurlar yağdı, daha büyük şeyler oldu ama böyle bir şey ilk defa oldu" dedi.

Araç plakalarını selden kurtararak sahiplerine ulaştırmaya çalışan vatandaş ise, "Arabalar sele gelince plaka hep düşüyor. Şuan da elimde 7 tane plaka var, hep ayrı ayrı. Daha yeni bunun sahibi aradı geçti gitti. Hep yağmurda bu oluyor" şeklinde konuştu.

(Ali Nargüner - Cem Geçim/ İHA)

Başkent sokakları yağmur sonrası düşen plakalarla doldu
Başkent sokakları yağmur sonrası düşen plakalarla doldu
Başkent sokakları yağmur sonrası düşen plakalarla doldu
Başkent sokakları yağmur sonrası düşen plakalarla doldu
Başkent sokakları yağmur sonrası düşen plakalarla doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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