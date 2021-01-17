Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü
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Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü

17.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:40
Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde başkentteki sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde başkentteki sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ülke genelinde 15 Ocak Cuma saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'daki cadde, meydan ve sokaklar ile tarihi alanlar boş kaldı.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda soğuk havaya rağmen denetimlerini sürdüren polis ekipleri, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti, maske ve araç içi mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kısıtlamadan muaf olmadıkları tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Vatandaşların yaya olarak gittikleri marketlerden ihtiyaçlarını temin ettikleri, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü
Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü
Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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