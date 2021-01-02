Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor

02.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:17

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik Yoldan az sayıda geçen araç Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı sessizliğe büründü.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Yoldan az sayıda geçen araç

Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı sessizliğe büründü.

Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor
Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor
Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor
Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Çağla Şıkel Serdar Ortaç Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut Güven Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 12:18:01. #1.14#
title