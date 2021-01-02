Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor
02.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:17
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik Yoldan az sayıda geçen araç Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı sessizliğe büründü.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik
Yoldan az sayıda geçen araç
Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk