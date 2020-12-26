Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor
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Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor

26.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:50
Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında başkentte cadde, sokak ve kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında başkentte cadde, sokak ve kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yapan polis ekipleri, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti, maske ve araç içi mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yaya devriye ekipleri ise iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına ilişkin uyardı.

Vatandaşların yaya olarak geldikleri alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını aldıkları, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:56:50. #1.14#
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