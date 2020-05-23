Başkent sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntüler Atlı birlik polislerinden görüntüler Ulus Meydanı'ndan görüntüler Polislerin uygulamasından görüntüler Caddelerdeki tenhalıktan görüntüler ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa...
23.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:19
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntüler
Atlı birlik polislerinden görüntüler
Ulus Meydanı'ndan görüntüler
Polislerin uygulamasından görüntüler
Caddelerdeki tenhalıktan görüntüler ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA