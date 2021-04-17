Başkent sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin araçları durdurması Durdurulan araçların kontrolü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve...
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik
Polis ekiplerinin araçları durdurması
Durdurulan araçların kontrolü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz