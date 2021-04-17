Başkent sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
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Başkent sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin araçları durdurması Durdurulan araçların kontrolü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve...

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Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Polis ekiplerinin araçları durdurması

Durdurulan araçların kontrolü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Başkent sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Başkent sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Başkent sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Başkent sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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