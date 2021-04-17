Başkent sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin araçları durdurması Durdurulan araçların kontrolü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve...