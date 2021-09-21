Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 7. yıl dönümü - Haberler
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Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 7. yıl dönümü

AA - Haberler | Güncel

Yürüyüşten detay görüntüler Gösteriden detaylar Gösteriye katılan binlerce Husi destekçisinin slogan atması SANA - Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husilerin 21 Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini eline geçirmesinin 7.

Yürüyüşten detay görüntüler

Gösteriden detaylar

Gösteriye katılan binlerce Husi destekçisinin slogan atması SANA - Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husilerin 21 Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini eline geçirmesinin 7. yıl dönümü münasebetiyle yürüyüş düzenlendi. Gösteriye katılan binlerce Husi destekçisi, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 7. yıl dönümü

Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 7. yıl dönümü

Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 7. yıl dönümü

Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 7. yıl dönümü
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 7. yıl dönümü - Haberler
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