Başkent polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu: 31 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkent polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu: 31 gözaltı

11.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:01
Başkent polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu: 31 gözaltı

Ankara polisinin 5 ilde düzenlediği yasa dışı sanal bahis operasyonunda 31 zanlı yakalandı, 3 bavulda 5 milyon lira nakit ele geçirildi.

Ankara polisinin 5 ilde düzenlediği yasa dışı sanal bahis operasyonunda 31 zanlı yakalandı, 3 bavulda 5 milyon lira nakit ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

Ekiplerce, Ankara, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31'i yakalandı.

Örgüt elebaşı S.B.K. ile örgüt yöneticileri S.T. ve H.E'nin kullandıkları lüks araçlarda gözaltına alındıkları öğrenildi. Araçlarda yapılan aramada 3 valizde yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyon lira nakit, değerli maden ve kıymetli evrak ele geçirildi.

Valizlerde bulunan paranın bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit miktarı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Çalışmalar sonucu suç örgütü üyelerinin yasa dışı bahis parasını örgüt dışından 29 kişiye ait farklı bankalardaki 116 hesapta topladıkları ve üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketler aracılığıyla elde ettikleri haksız kazancı ticari yoldan kazanılmış gibi gösterdikleri belirlendi.

S.B.K'nin İstanbul'da örgüte ait hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın bir miktarıyla değerli madenlere yatırım yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı ve iki yöneticisinin de bulunduğu 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

İlgili Haberler

Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Özdemir Hakan Taşıyan Farah Zeynep Abdullah
Spor Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Karabağ Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkent polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu: 31 gözaltı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:07:13. #1.14#
title