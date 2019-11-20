Başkent polisi ve jandarmasından dolandırıcılara ortak operasyon

20.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:10

Ankara'da polis ve jandarmanın dolandırıcılara yönelik ortaklaşa düzenlediği operasyonda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına düzenlenmiş sahte evraklarla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyon öncesinde teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların inandırıcı olması için mağdurlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde buluştukları tespit edildi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlının üzerinde 50 adet sahte 100 dolar ve 5 bin dolar, 6 adet cep telefonu, çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA