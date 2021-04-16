Başkentte tütün kaçakçılarına geçit verilmedi
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Başkentte tütün kaçakçılarına geçit verilmedi

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte tütün kaçakçılarına geçit verilmedi Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mamak ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi.

Başkentte tütün kaçakçılarına geçit verilmedi

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mamak ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 milyon 780 bin adet makaron ve 1 ton 750 kg tütün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Dün Mamak ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 10 milyon 780 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 1 ton 750 kg mükerrer bandrollü tütün ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Başkentte tütün kaçakçılarına geçit verilmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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