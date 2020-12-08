Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde
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Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde

08.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:18
Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde

Altındağ Belediyesi, İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirlere pazarlarda uyulup uyulmadığı sıkı bir şekilde denetledi.

Altındağ Belediyesi, İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirlere pazarlarda uyulup uyulmadığı sıkı bir şekilde denetledi.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmedi.

"Sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetledik"

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyulmasının hayati önem taşıdığı günlerden geçildiğini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetledik. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında... Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde
Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde
Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde
Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde
Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde
Başkent pazarlarında tedbirler sıkı denetimde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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