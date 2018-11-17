Başkent parklarında sonbahar şöleni

ANKARA - Sıcak havaların uzun sürmesi nedeniyle Başkent'e geç gelen Sonbahar mevsimi etkisini adeta görsel bir şovla hissettiriyor.

Sıcak havaların uzun sürmesi nedeniyle Başkent'e geç gelen Sonbahar mevsimi etkisini adeta görsel bir şovla hissettiriyor. Doğanın en güzel görüntülerini içinde barındıran Sonbahar mevsimi, Başkent'in merkezinden ilçelerine kadar rekreasyon alanlarıyla fotoğraf karelerine yansıyor ve görüntüleriyle adeta büyülüyor. Büyükşehir Belediyesi rekreasyon alanlarından Çubuk Karagöl, Dikmen Vadisi, Kurtuluş Parkı, Seğmenler Parkı ve Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı, son günlerde ağaçları ve yere dökülen yaprakları görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor. Sarı, kırmızı ve yeşilin her tonuyla renk cümbüşüne ev sahipliği yapan bir Sonbahar mevsimi daha Başkent'ten geçerken, rekreasyon alanları özellikle hafta sonları ailece vakit geçirmek isteyen, yürüyüş yapan, bisiklete binen, fotoğraf çeken Ankaralıların uğrak yeri olmayı sürdürüyor.