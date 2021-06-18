Başkent OSB'de bir fabrikada çıkan yangında 9 kişi yaralandı
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Başkent OSB'de bir fabrikada çıkan yangında 9 kişi yaralandı

Başkent OSB'de bir fabrikada çıkan yangında 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) döküm akrilik levha üreten bir fabrikada çıkan yangında 8 işçi ile bir itfaiye eri yaralandı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) döküm akrilik levha üreten bir fabrikada çıkan yangında 8 işçi ile bir itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesindeki Başkent OSB'de yer alan Ankara Polimer Sanayi A.Ş'nin fabrikasında üretim yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler, panikle dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin fabrikayı sarmasını engelledi.

Alev ve dumandan etkilenen 8 işçi ile bir itfaiye eri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri de güvenlik şeridiyle çevirdikleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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