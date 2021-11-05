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BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

ANKARA'da 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açılan Başkent Millet Bahçesi'ni açılışından bugüne kadar 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

ANKARA'da 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açılan Başkent Millet Bahçesi'ni açılışından bugüne kadar 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Başkent Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 28 Ekim'de gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Toplam 700 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Başkent Millet Bahçesi'nde, çok sayıda kitabın yer aldığı Millet Kıraathanesi'nin yanı sıra çocuk kulübü, oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor. Başkent Millet Bahçesi, güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Ankaralıların uğrak yeri oluyor. Vatandaşlar, burada aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşıyor. Çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Başkent Millet Bahçesi'ni açılışından bugüne kadar 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.Bu arada, yarın Başkent Millet Bahçesi'nde çocuklar için çeşitli gösteri ve yarışmalar düzenleneceği öğrenildi.

Vuslat AY/ANKARA, -


BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

BBaşkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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