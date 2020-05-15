Başkent mezarlıklarında bayram öncesi temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirleri alarak Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirleri alarak Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Daire Başkanlığınca merkez ve ilçelerin dışındaki mahalle mezarlıklarında da temizlik ve bakım çalışmalarını yürütülüyor.

Mezarlıklar Daire Başkanlığınca oluşturulan 228 kişilik ekip, mezarlıklardaki ağaçların da bakımını yapıyor, kuruyan ağaç dallarını buduyor, yabani otlarla dikenli bitkileri biçiyor.

İlçelerdeki mezarlık temizlikleri tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan, 25 ilçenin tamamında temizlik çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Temizliğin mahalle mezarlıklarında sürdürüleceğini belirten Bozan, şunları kaydetti:

"Bizim 6 tane çok büyük mezarlığımız var. Bunlardan Karşıyaka sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin en büyük mezarlığı. Bunun dışında Mamak Ortaköy, Sincan Çimşit, Gölbaşı, Bağlum ve Cebeci Asri mezarlıklarımız bulunuyor. Biz bu 6 mezarlığımızın günlük rutin temizlik işlemlerini yapıyoruz.

Bu sene farklı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın sadece Ankara'daki merkez mezarlıklar değil, 25 ilçemizin merkez mezarlıkları ile tüm mahalle mezarlıklarının temizlenmesiyle alakalı bir talimatı oldu. Biz de çalışmalarımıza bu nedenle hız verdik."

Kaynak: AA