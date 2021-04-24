Başkent meydanlarında ücretsiz internet ağı genişliyor
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Başkent meydanlarında ücretsiz internet ağı genişliyor

Başkent meydanlarında ücretsiz internet ağı genişliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiği meydan sayısını Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile birlikte 24'e yükseltti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiği meydan sayısını Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile birlikte 24'e yükseltti.

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı. İlk etapta kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma kapsamında aktifleştirilen ücretsiz internet erişiminin olduğu meydan sayısı Sıhhıye, Keçiören Belediyesi önü, Zafer Çarşısı ve Çubuk Kent Meydanı ile birlikte 24'e yükseldi. Meydanlarda Wİ-Fİ internet ağını genişlettiklerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24'e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek" dedi.

Ücretsiz internet erişiminin sağlandığı meydan sayısı şu anda 24

Meydanlarda internet erişimini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2,3 milyon metrekarelik alanı kapsayan 24 meydanı internet erişimine açtı. "wifi.ankara.bel.tr" adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterilirken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap Wİ-Fİ noktaları (FAZ1) şöyle oldu:

"512. Sokak İvedik, Adnan Yüksel Cad, Akyurt Cumhuriyet Meydanı, Batıkent Meydan(GİMSA Önü), Elmadağ Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, Kalecik Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı, Şehit Salim Akgül, Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi, Güdül Kent Meydanı, Kahramankazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Şereflikoçhisar Ankara Caddesi, Evren Kent Meydanı, Ulus Meydanı, Sıhhiye, Keçiören Belediyesi önü, Zafer Çarşısı, Çubuk Kent Meydanı.

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsamında kalan 11 noktada kısa sürede internet erişimi sağlanacak. "wifi.ankara.bel.tr" adresinden takip edilebilecek çalışmaların 2. etabında (FAZ2) ise başta park ve dinlenme alanlarının bulunduğu 30 noktaya daha Wİ-Fİ bağlanarak vatandaşların kullanımına açılacak. Proje kapsamında Başkent'te yıl sonuna kadar kent genelinde meydan ve dinlenme alanlarında toplam 65 noktada ücretsiz internet kullanılabilecek. - ANKARA

Başkent meydanlarında ücretsiz internet ağı genişliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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