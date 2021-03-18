Başkent meydanlarında ücretsiz internet

Başkent meydanlarında ücretsiz internet

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz internet hizmeti 35 meydanda vatandaşla buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'meydanlarda ücretsiz internet' uygulaması ilgi gördü. İlk etapta 20 meydanda ücretsiz wi-fi hizmeti, şu anda 35 meydana ulaştı. Ücretsiz wi-fi ağına erişilebilmesi için 20 noktaya vatandaşlar için uyarıcı tabelalar yerleştirdi. Kullanıcılar, internet bağlantısına mobil cihazlarının wi-fi özelliğini kullanıp 'Ankara Buyuksehir Wifi' kablosuz ağına girerek ulaşabiliyor. İlk kullanımda cep telefon numaraları sisteme tanıtılarak üye olunuyor. Vatandaşlar üyelik işleminin tamamlanmasının ardından cep telefonuna gelen bağlantı şifresi ile kent genelinde uygulamanın geçerli olduğu her yerde internete bağlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistler dahil tüm Başkentlilerin bu hizmetten yararlanabilmesi amacıyla 'wifi.ankara.bel.t' adresi üzerinden aktifleştirilen wi-fi bağlantısı olan meydanları, adres bilgileriyle birlikte açıkladı.

20 Wİ-Fİ NOKTASI

Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı ve güvenli internet hizmetinin devreye alınan ücretsiz wi-fi noktaları ise şunlar:

"512. Sokak İvedik, Adnan Yüksel Caddesi, Akyurt Cumhuriyet Meydanı, Batıkent Meydan (Gimsa Önü), Elmadağ Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, Kalecik Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı, Şehit Salim Akgül, Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi, Güdül Kent Meydanı, Kahramankazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Şereflikoçhisar Ankara Caddesi, Evren Kent Meydanı, Ulus Meydanı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı