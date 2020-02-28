Başkent, Mehmetçik için tek yürek oldu
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Başkent, Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından Ankara'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdi.

28.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:09
Başkent, Mehmetçik için tek yürek oldu

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından 'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdi.

Kentin birçok noktasında bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledikten sonra Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evinin önüne kadar konvoy düzenledi.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehitler için dua etti, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Başkent, Mehmetçik için tek yürek oldu
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