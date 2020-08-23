Başkent Market'in yeni adresi belli oldu: Mamak Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde ilki Etimesgut'ta hizmete giren Başkent Market'in ikincisi Mamak Şafaktepe'de açılacak.

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde ilki Etimesgut'ta hizmete giren Başkent Market'in ikincisi Mamak Şafaktepe'de açılacak.

Eylül ayı içerisinde açılması planlanan Başkent Market Mamak şubesinde vatandaşları küçük bir de sürpriz bekliyor. Tarhanadan erişteye, reçelden salçaya kadar Başkent'teki kadın ooperatifleri ve yerli birliklerin ürünlerini satın alarak Başkent Market aracılığıyla satışa sunan Halk Ekmek Fabrikası, Şafaktepe Başkent Market'te açacağı kafe ile vatandaşlara hizmet verecek. Başkent Market'te Halk Ekmek Fabrikası'nın kendi ürettiği ürünlerin dışında yerli üreticilerden ve kooperatiflerden doğrudan alınan yerel ürünlerin satılmasıyla bakkal ve küçük esnafla haksız rekabetin oluşmasının da önüne geçiliyor.

Başkent Marketlerin sayısı artacak

Yerli üreticiler ve kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız şekilde tüketicilerle bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde Başkent Market'lerin sayısını daha da artıracak. Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi No: 59/B adresinde açılacak olan ikinci Başkent Market için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, kısa bir süre içinde Kızılay, Kazım Karabekir Caddesi (ASKİ Binası yanı) ve Batıkent Atlantis'te yeni şubeler açılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA