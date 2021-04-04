Başkent Market Büfe'nin 2'ncisi Batıkent'te açıldı
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Başkent Market Büfe'nin 2'ncisi Batıkent'te açıldı

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Başkent Market Büfe'nin 2'ncisi Batıkent'te açıldı

Koru Metro Durağından sonra ikinci Başkent Market Büfe Batıkent'te hizmete açıldı.

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Koru Metro Durağından sonra ikinci Başkent Market Büfe Batıkent'te hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma projelerinin başında yer elan 'Başkent Market' giderek yaygınlaşıyor. Kadın Kooperatifleri ve yerli üretici birliklerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız şekilde Başkentlilerle buluşturan "Başkent Market" sayısı, artan taleplerle beraber artıyor. Etimesgut, Mamak Şafaktepe, GİMAT, Kızılay ve ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte 5 Başkent Market hizmet vermeye devam ederken, Başkent Market Büfeleri de giderek yaygınlaşıyor. Koru Metro durağından sonra ikinci Başkent Market Büfe, Batıkent'te açıldı.

Kent genelinde 7 satış mağazası, 410 büfe, 1 glütensiz büfe, 5 Başkent Market ve 2 Başkent Market Büfe ile hizmet vermeyi sürdüren Halk Ekmek Fabrikası, hizmet ağını genişletmek ve pandemi döneminde küçük esnafa maddi destek sağlamak için bayilik uygulamasını da başlattı. - ANKARA

Başkent Market Büfe'nin 2'ncisi Batıkent'te açıldı
Başkent Market Büfe'nin 2'ncisi Batıkent'te açıldı
Başkent Market Büfe'nin 2'ncisi Batıkent'te açıldı
Başkent Market Büfe'nin 2'ncisi Batıkent'te açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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