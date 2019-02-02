Başkent'liler Kredi Kartlarıyla Ulaşımı Sevdi

Başkent Ankara'da 1 Ocak'tan itibaren yerli ve yabancı turistlerin de kullanmaya başladığı Bankamatik ve temassız kredi kartıyla toplu taşıma uygulamasına Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi.

Ankarakart almadan vatandaşların konforlu ve üst seviyede ulaşımına imkan sağlayan bankamatik ve temassız kredi kartıyla seyahat imkanı sayesinde Başkent'te toplu taşıma daha da kolaylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı verilerine göre toplu taşımada kredi kartı kullanımı 2019'un ilk ayında 308 bin 858 kişiye ulaştı. EGO Otobüsleri ve Özel Toplu Taşıma Araçları başta olmak üzere Raylı Sistemlerde de; Ankaray, Metro ve Teleferik ulaşımında kullanılabilen bankamatik ve temassız kredi kartı ile tek binişte 3 TL ödeniyor. Londra, Madrid, Chicago ve St. Petersburg gibi birçok kentten sonra Ankara'da da başlayan uygulama validatör cihazının bulunduğu tüm toplu taşıma araçlarında kullanılıyor.

Başkentliler memnun

Başkent'te seyahat etmek için Ankarakart alma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamadan memnun kaldığını belirten Tuğba Turabik, "Kartımdaki bakiye bittiğinde her zaman doldurma imkanım olmuyordu. Kredi kartı uygulaması bize kolay ve alternatif bir ulaşım imkanı sağladı. Emeği geçen tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum"derken, Kaya Demir, "Ankarakart'taki bakiye bitince başka yolcudan kart isterken çekiniyordum. Kredi kartı özellikle bu gibi durumlarda kurtarıcı oluyor. Bu hizmet Başkent'e çok yakıştı. Bu uygulamayı başlatan Başkan Tuna'ya teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Özel Halk Otobüsünde indirim

Özel Toplu Taşıma Araçlarında UKOME kararı ile daha önce 2 lira 75 kuruş olarak uygulanan tam bilet ücreti, 2 lira 50 kuruşa indirildi. ÖTA'larda 75 dakikalık transfer süresi içinde 2. Otobüse binişlerde tam ücret alınırken yeni uygulama ile transfer süresi içinde tam bilet kullananlardan 1 TL, indirimli bilet kullananlardan ise 25 kuruş ücret alınmaya başlandı.

Engelli asansörü, şarj cihazı ve klimalı 85 yeni ÖTA daha şu hatlarda Başkent trafiğine çıktı:

508 numaralı "SİNCAN AHİ MESUT BULVARI- ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CAD. SIHHIYE" hattı,

511-3 numaralı "SİNCAN AHİ MESUT BULVARI-BAKANLIK" hattı

512-3 numaralı "SİNCAN-AHİ MESUT BULVARI-AHİ ELVAN CAD-BAKANLIK" hattı

521-3 numaralı "GOP (FATİH)-BAKANLIK" hattı

530-3 numaralı "ETİMESGUT-ULUS-BAKANLIK" hattı

532-3 numaralı "ELVANKENT-KIZILAY" hattı

541-3 numaralı "ERYAMAN-KIZILAY" hattı. - ANKARA

Kaynak: İHA