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Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

Demirören Haber Ajansı, Muhammet Bayram - Güncel
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Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

ANKARA'da gece etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

ANKARA'da gece etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte dün akşam başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar yağışı sonrası ulaşımda aksama meydana gelirken, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. Kuğulu Park'ta güzel görüntüler oluştu.

Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 1 derece, kar kalınlığı ise 14 santimetre ölçüldü.


Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Muhammet Bayram - Güncel

kar, Güncel, Haber

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