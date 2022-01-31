Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

ANKARA'da gece etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte dün akşam başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar yağışı sonrası ulaşımda aksama meydana gelirken, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. Kuğulu Park'ta güzel görüntüler oluştu.