Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

ANKARA'nın özellikle yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

ANKARA'nın özellikle yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte dün gece başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Aralıklarla yağan karla kentin özellikle yüksek kesimleri, beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığı, 20 santimetreyi aştı. Karla kaplanan bölgelerde ulaşım ise aksadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.