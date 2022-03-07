Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada araç filosunu yenilemeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem nüfus yoğunluğu nedeniyle hem de konforu artırmak için toplu taşımada araç filosunu yenilemeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için akıllı kavşak uygulamalarından, yeni köprü ve yolların yapımına kadar altyapı yatırımlarını sürdüren Belediye, yenileme karara aldığı toplu taşıma araç sayısını da her geçen gün artırıyor.

Bu kapsamda, satın alınan modern otobüsleri Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, filosuna 15 yeni solo otobüsü daha ekledi.

Böylece, daha önce gelen 51 midibüs dahil, son dönemde teslim alınan otobüs sayısı 198'e yükseldi.

Daha önce 3 adet elektrikli otobüsü daha teslim alan EGO, haziran ayı sonuna kadar 115'i körüklü ve 39'u solo olmak üzere 154 yeni belediye otobüsünü daha araç filosuna dahil edecek.

Aşama aşama teslim alınacak otobüslerle toplam 355 adet yeni otobüs Ankaralılarla buluşturulacak.