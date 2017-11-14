Başkent'in Yeni Fuar Alanı İçin Ortaklar Bir Araya Gelecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi hissedar temsilcileriyle toplantıda buluşacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi hissedar temsilcileriyle toplantıda buluşacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Tuna'nın, Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanıyla ilgili oluşturulan "Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi AŞ"nin hissedar temsilcileriyle yarın bir araya geleceği bildirildi.
Açıklamada, Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi AŞ'nin hissedarlık yapısının, Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 24, Türkiye Odalar Borsalar Birliği yüzde 24, Ankara Ticaret Odası yüzde 20, Ankara Sanayi Odası yüzde 20, Ankara Ticaret Borsası yüzde 5, Akyurt Belediyesi yüzde 5, Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği yüzde 2 şeklinde olacağı belirtildi.