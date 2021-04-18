Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar

Akdeniz havzası ülkeleri arasında en fazla Ankara'yı yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden Başkent göletlerindeki yerlerini aldı.

Akdeniz havzası ülkeleri arasında en fazla Ankara'yı yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden Başkent göletlerindeki yerlerini aldı.

Ankara'nın Gölbaşı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde bulunan göletleri göç durağı olarak kullanan flamingolar, Ankara semalarında renkli görüntüler oluşturuyor. Gölbaşı ilçesindeki göletleri mesken tutan renkli kuşlar, fotoğrafçılara görsel malzeme sunuyor. Renkleri ve zarafetleri ile görenleri etkileyen flamingolar, gökyüzünde gruplar halinde süzülerek görsel şölen sunuyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı