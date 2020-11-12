Başkent'in rayları buraj çalışması ile daha güvenli
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Başkent'in rayları buraj çalışması ile daha güvenli

12.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:14
Başkent'in rayları buraj çalışması ile daha güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesi'nde yolcuların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmeleri için buraj çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesi'nde yolcuların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmeleri için buraj çalışması başlattı.

Yolcularına daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti vermek için araçlarda, tren hattında ve istasyonlarda düzenli bakım çalışmalarını aksatmadan sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY'da tren-ray temasını ideal şekle getirecek olan buraj çalışmasına başladı. Seyahat eden yolculara daha sarsıntısız, sessiz ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlayan buraj uygulamasının 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. ANKARAY İşletmesi, önemli ağır bakım faaliyetlerinden biri olan buraj işlemini bir ay boyunca her gece seferler sona erdikten sonra 23.50-06.00 saatleri arasında uygulayacak. Buraj çalışmasıyla 17 kilometrelik ANKARAY hattında tren ile raylar arasındaki teması en ideal şekline getirmek için milimetrik ölçümlerle düzeltme yapılacak.

EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, hat üzerinde bakım faaliyetlerini en aza indiren işlem hakkında şu bilgileri verdi:

"ANKARAY İşletmesi olarak yolcularımıza daha güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla buraj çalışmasını başlattık. Bu çalışma tren tekerlekleri ve raylar arasındaki temasın en uygun seviyeye getirilmesi için milimetrik ölçümler alınarak hattın düzeltilmesi işlemidir. Buraj makinesi Ankara Metrosu İşletmesinden ANKARAY İşletmesine getirildiği için kurumumuza da ekstra bir maliyet getirmedi." - ANKARA

Başkent'in rayları buraj çalışması ile daha güvenli
Başkent'in rayları buraj çalışması ile daha güvenli
Başkent'in rayları buraj çalışması ile daha güvenli
Başkent'in rayları buraj çalışması ile daha güvenli
Başkent'in rayları buraj çalışması ile daha güvenli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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