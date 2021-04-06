Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak

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Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak Ankara'nın 40 prestij parkında yağmur suyu depolama sistemine geçilecek.

Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak

ANKARA - Ankara'nın 40 prestij parkında yağmur suyu depolama sistemine geçilecek.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla alternatif sulama sistemi hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizin 40 prestij parkında sulamada kullanılması için yağmur sularını depolayacağız. Çatılarda biriken yağmur sularını biriktirerek, yeşil alanların sulanmasında kullanacağız. Çocuklarımızın su sıkıntısı çekmeyeceği bir yaşama sahip olmaları için çalışıyoruz" dedi.

"40 prestij parkımızda uygulayacağız"

Bundan sonra yağmur sularını depolama yöntemiyle parkların sulanacağını açıklayan Yavaş, Habertürk TV'de katıldığı "Teke Tek" programında da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 40 prestij park var. Hepsine su hasadı sağlayacak sistemi kuruyoruz. Yağmur sularını toplayacağız. Yine Ostim tarafında bir su var. Onun tamamını arıtarak Göksu'da yakın yerlerde park peyzajları için kullanacağız."

İlk yağmur suyu deposu Göksu Park'ta kuruldu

ANFA Genel Müdürlüğü yağmur sularını depolama yöntemiyle biriktirerek etkin şekilde yeşil alanların sulanmasında kullanacak.

İdari bina ve işletmelerin çatılarından akan yağmur sularının toplandığı su deposunu ilk olarak Göksu Park'ta kuran ANFA Genel Müdürlüğü, önümüzdeki süreçte Başkent'in tüm parklarında da 20 ton ve üzeri kapasiteli yağmur suyu depolama alanları oluşturmayı planlıyor. Su israfını büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, barajlarda su seviyesinin alt sınırlara düşmesi nedeniyle Başkent'in su kaynaklarını doğru ve etkin şekilde kullanmayı amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN