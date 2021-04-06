Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak

Ankara'nın 40 prestij parkında yağmur suyu depolama sistemine geçilecek.

Ankara'nın 40 prestij parkında yağmur suyu depolama sistemine geçilecek.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla alternatif sulama sistemi hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizin 40 prestij parkında sulamada kullanılması için yağmur sularını depolayacağız. Çatılarda biriken yağmur sularını biriktirerek, yeşil alanların sulanmasında kullanacağız. Çocuklarımızın su sıkıntısı çekmeyeceği bir yaşama sahip olmaları için çalışıyoruz" dedi.

"40 prestij parkımızda uygulayacağız"

Bundan sonra yağmur sularını depolama yöntemiyle parkların sulanacağını açıklayan Yavaş, Habertürk TV'de katıldığı "Teke Tek" programında da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 40 prestij park var. Hepsine su hasadı sağlayacak sistemi kuruyoruz. Yağmur sularını toplayacağız. Yine Ostim tarafında bir su var. Onun tamamını arıtarak Göksu'da yakın yerlerde park peyzajları için kullanacağız."

İlk yağmur suyu deposu Göksu Park'ta kuruldu

ANFA Genel Müdürlüğü yağmur sularını depolama yöntemiyle biriktirerek etkin şekilde yeşil alanların sulanmasında kullanacak.

İdari bina ve işletmelerin çatılarından akan yağmur sularının toplandığı su deposunu ilk olarak Göksu Park'ta kuran ANFA Genel Müdürlüğü, önümüzdeki süreçte Başkent'in tüm parklarında da 20 ton ve üzeri kapasiteli yağmur suyu depolama alanları oluşturmayı planlıyor. Su israfını büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, barajlarda su seviyesinin alt sınırlara düşmesi nedeniyle Başkent'in su kaynaklarını doğru ve etkin şekilde kullanmayı amaçlıyor. - ANKARA

Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak
Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak
Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Demet Akalın İbrahim Çelikkol
Spor Diego Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkent'in parkları yağmur suyu ile sulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:31:11. #1.14#
title