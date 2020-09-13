Başkent'in kanalı ABB TV'nin yeni yayın dönemi başlıyor
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Başkent'in kanalı ABB TV'nin yeni yayın dönemi başlıyor

Dünyanın her yerinden izlenebilecek olan Büyükşehir Belediyesine ait internet tabanlı ABB TV, 14 Eylül Pazartesi günü aktif yayın hayatına başlıyor.

Başkent'in kanalı ABB TV'nin yeni yayın dönemi başlıyor
13.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:15

Dünyanın her yerinden izlenebilecek olan Büyükşehir Belediyesine ait internet tabanlı ABB TV, 14 Eylül Pazartesi günü aktif yayın hayatına başlıyor. Kent gündemine dair canlı yayınlardan gezi programlarına, kültür-sanattan spora, çevre ve sağlık programlarından eğitim programlarına kadar pek çok zengin içerik izleyiciyle buluşacak.

Canlı yayınladığı ihaleler, Meclis toplantıları ve faaliyetler ile yayıncılık anlayışına yeni bir soluk getiren ABB TV, yeni yayın döneminde zengin içeriği ve gündem belirleyen programlarıyla Ankaralılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde özel olarak hazırlanan programları ile "www.ankara.com.tr" adresi üzerinden yayınlarını sürdüren ABB TV, 14 Eylül Pazartesi günü yeni yayın dönemine başlıyor. Kanalın yayın akışı da yine aynı adres üzerinden takip edilebilecek. ABB TV ayrıca Türkiye'nin ilk mobil akıllı belediye uygulaması olan "Başkent Mobil"den de izlenebilecek.

"Çok çalışacağız, hiç durmayacağız"

Ankara odaklı ilk televizyon kanalı olan ABB TV'nin yeni yayın dönemi için uzun süredir çalışmalara devam ettiklerini belirten ABB TV Genel Yayın Sorumlusu Elif Akaydın, "Amacımız bir yandan Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ve gündem hakkında bilgilendirme yaparken, diğer yandan Başkent'in tarihini, kültürünü, dokusunu farklı yönleriyle ele alıp özgün içerikleri vatandaşlarımızla buluşturmak. Haftalık yayın akışımızı bundan böyle www.ankara.com.tr adresimizden takip edebilirsiniz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise, ABB TV'nin yeni yayın dönemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çok çalışacağız, gündemi tutacağız. Üzerine koyarak ilerleyecek, hiç durmayacağız. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairemizin ortak kalbi ABB TV, yeni yayın döneminde yepyeni bir heyecanla Başkentlilerle buluşacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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