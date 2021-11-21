Işık Dağı sonbaharda manzarasıyla hayran bırakıyor - Haberler
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Işık Dağı sonbaharda manzarasıyla hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı, sonbaharda manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı, sonbaharda manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

2034 rakımlı Işık Dağı, sonbaharda muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Hafta sonları doğa tutkunlarını ağırlayan Işık Dağı ve eteklerindeki Salın Yaylası menderesleri drone ile havadan görüntülendi. Yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen Salın Yaylası, sonbaharda akarsuların oluşturduğu mendereslerle görenleri cezbediyor.

Işık Dağı sonbaharda manzarasıyla hayran bırakıyor

Işık Dağı sonbaharda manzarasıyla hayran bırakıyor

Işık Dağı sonbaharda manzarasıyla hayran bırakıyor

Işık Dağı sonbaharda manzarasıyla hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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