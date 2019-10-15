15.10.2019 18:46

Başkent'in içme su ihtiyacının sağlandığı baraj göllerinin çevreleri çöp atıklarından temizleniyor

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ASKİ çevre koruma ve su havzaları daire başkanlığı ekipleri tarafından Kurtboğazı baraj gölü çevresinden 1 tona yakın çöp toplandı

ANKARA - Başkent'in içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı baraj göllerinin çevresi, piknik yapan ya da balık avlayan vatandaşların geride bıraktığı çöp ve atıklar nedeniyle kirleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Su Havzaları Daire Başkanlığı ekipleri Başkent'teki kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya kalan baraj çevrelerinde çevre temizliği yapıyor.

Kurtboğazı'ndan 1 tona yakın çöp çıktı

Büyükşehir ekipleri son olarak Kurtboğazı Baraj bölgesinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Kurtboğazı Barajı'nın çevresinde kirliliğe neden olan plastik, cam şişe, sigara izmariti, bebek bezi, misina, yemek ve hayvan atığı başta olmak üzere 1 tona yakın çöp toplandı.

ASKİ yetkilileri, Başkent'e su sağlayan baraj çevrelerinin, Başkentliler tarafından dinlenmek ve temiz havada piknik yapmak amacıyla sıklıkla tercih edildiğine ancak geride bırakılan çöp ve atıkların baraj gölünün su kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çektiler.

"Baraj gölü çevrelerini kirletmeyin"

Kamp ve piknik yapanlar ile balık avlayanlar tarafından bırakılan çöplerin, yağışlarla birlikte yükselen göl sularının altında kaldığını vurgulayan ASKİ yetkilileri, şu uyarılarda bulundular:

"Başkent'in içme suyunu Kurtboğazı, Çamlıdere, Akyar, Çubuk, Kavşakkaya ve Eğrekkaya Barajlarından temin ediyoruz. Şehrin gürültüsünden ve karmaşasından uzaklaşarak, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen Başkentliler de baraj göllerinin çevresini piknik yapmak için kullanıyor. ASKİ olarak su temin edilen havzaların ve baraj sularının korunması ve temiz tutulması için gerekli önlemleri alıyoruz. Biz kurum olarak barajlarımızdaki suyun kalitesini korurken, özellikle piknikçilerin de çöplerini doğaya bırakmamalarını ve çevreyi kirletmemelerini istiyoruz."

Büyükşehir ekipleri, STK'larla da iş birliği yaparak, baraj çevrelerini yılda 3 ya da 4 kez kapsamlı bir şekilde temizliyor.

Kaynak: İHA