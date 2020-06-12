Başkent'in güçlü kadınları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkent'in güçlü kadınları

"Kadın Dostu Başkent" hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, kadınların talep ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere her yaş ve meslek grubundan 10 bin kadınla anket çalışması yaptı.

Başkent'in güçlü kadınları
12.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:41

"Kadın Dostu Başkent" hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, kadınların talep ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere her yaş ve meslek grubundan 10 bin kadınla anket çalışması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerel eşitlik eylem planını hayata geçirerek, "Kadın Dostu Başkent" olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. 10 bin kadınla anket çalışmasının ardından Bebek Bakım Odaları açıldı, Kadın Sığınma Evlerinin kapasiteleri artırıldı, Hanımlar Lokali'nin ismi Kadınlar Lokali olarak değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi şimdi de üreten kadın pazarcıların sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirliyor.

Kadınlar istiyor büyükşehir yapıyor

Kadınların yaşadıkları kentte olmasını istedikleri birçok konuda hayatı kolaylaştıran değişiklikler yapan Büyükşehir Belediyesi, önce en yoğun talepler arasında yer alan Bebek Bakım Odalarını hizmete açtı.

Hanımlar Lokali'nin adını Kadınlar Lokali olarak değiştiren ve kadın sığınma evlerinin kapasitesini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de pazarcı kadınların sorunlarını belirlemek için yoğun mesai harcıyor.

Başkent'in merkez ve ilçelerindeki semt pazarlarında kendi ürettikleri ürünlerle ailelerini geçindiren kadınlarla yüz yüze görüşen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ekipleri, hem ihtiyaçları tespit ediyor hem de sorunlarını dinliyor.

Rol model üretken kadınlar

Gerek tarlada gerek evde gerekse pazarda çalışan kadınlar, girişimci ruhlarıyla birçok kadına örnek olurken, çalışarak, üreterek ekonomik yönden güçlendiklerini şu sözlerle anlatıyor:

-Fatma Gökdoğan: "68 doğumluyum. 15 yıl oldu pazarda çalışmaya başlayalı. Pazarda kadın emekçisiyim. Çalışmayı seviyorum. İki çocuğum var. Hem eşime destek oluyorum hem çocuklarımı okutuyorum. Her işin zorluğu var ama ben seviyorum. Pazarcı arkadaşlarım çok iyi ve her konuda yardımcı oluyorlar. Pazarcılık erkek işi diyorlar ama kadınlarda yapabilir. Hiç zorlanmıyorum. İnsanın kendi parasını kazanması çok güzel bir şey. Yeter ki kadınlar istesin, dik dursun. Her işi yapabiliriz. Bütün kadınlara tavsiyemdir. Birinden yardım beklemek yerine kendileri çalışsın. Kimseye muhtaç olmasınlar."

-Kezban Erisel: "70 doğumluyum. 15 senedir bu işi yapıyorum. Eşimin işleri kötü gitti o yüzden pazarcılığa başladım. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istedim. Sattığım ürünleri kendim dikiyorum. Atölyem var ve orada hazırlayıp, pazarda satıyorum. Bu iş sayesinde kendi atölyemi kurdum. Her şeyimi kaybetmiştim ama tekrar sıfırdan başladım. Her kadın kendi ayağının üstünde durabilir."

-İlknur Aksoy Işık: "45 yaşındayım. 15 yıldan fazla pazarcılık yapıyorum. Bu işte hiçbir zorluk yaşamadım. İnsan yeter ki istesin. Çalışmak isteyen herkese bir şekilde ekmek var."

-Hüsniye Dinç: "57 yaşındayım. Erkeklerden çok iş yapıyorum. Hem evde çalışıyorum hem tarlada hem de pazarda çalışıyorum. Kadınların çalışması çok güzel bir şey. Kadınların erkeğin eline bakmaması lazım. Ben kendim çalıştım bu ay da emekli olacağım. Kadınların çalışması daha güzel, erkeklerden daha güçlüyüz."

-Seçkin Aydoğan: "55 yaşındayım. Normalde benim kendi dükkanım var. 12 yıldır da pazarcılık yapıyorum. 27 yıldır çalışıyorum. Ben köyde büyüdüm, elimde bir mesleğim yoktu. Çalışmaya başladığımda daha çocuklarım okula gitmiyordu. Şimdi hepsi üniversite mezunu oldu. Eşim rahmetli oldu. Kendim büyüttüm çocuklarımı. Pazara başladığımda kadının pazarda yapamayacağını söylediler. Hiçbir sorun yaşamadım, herkes beni kardeşi bildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Haber
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı Haber
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Leyla Güven Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Fatma Girik Kenan Doğulu Yasmin Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Semih Özsoy Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkent'in güçlü kadınları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:41:59. #1.14#
title