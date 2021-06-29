Başkent'in göbeğinde yılan operasyonu

Ankara'da elçiliklerin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'da elçiliklerin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde birçok elçiliğin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin bahçede yaptığı arama sonucunda yılan yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından bir kutuya konulan yılan doğal ortama bırakılmak üzere götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı