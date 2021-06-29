Başkent'in göbeğinde yılan operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'in göbeğinde yılan operasyonu

Başkent'in göbeğinde yılan operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da elçiliklerin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'da elçiliklerin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde birçok elçiliğin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin bahçede yaptığı arama sonucunda yılan yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından bir kutuya konulan yılan doğal ortama bırakılmak üzere götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Faciadan dönüldü! Anne ve kızı çöken balkonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Faciadan dönüldü! Anne ve kızı çöken balkonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Gece vakti iki bina arasındaki boşluğa düşen kadın yaşamını yitirdi
Gece vakti iki bina arasındaki boşluğa düşen kadın yaşamını yitirdi
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Mert Müldür Şenol Güneş Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'in göbeğinde yılan operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 09:17:41. #1.16#

title