Zafer Çarşısı'nı su bastı

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- Zafer Çarşısı'nı su bastı Ankara'da bir anda etkili olan yağmurun etkisiyle, Zafer Çarşısı'nı su bastı.

- Zafer Çarşısı'nı su bastı

ANKARA - Ankara'da bir anda etkili olan yağmurun etkisiyle, Zafer Çarşısı'nı su bastı.

Başkent'in en eski çarşılarından ve içerisinde 40'ı aşkın dükkanın bulunduğu Zafer Çarşısı'nda girişindeki rögar yağmur suyuyla dolduğu için lağım taştı. Tuvaletlerden de taşan lağım çarşıyı bir anda suyla doldurdu. Su baskının tahliye etmeye çalışan esnaf yoğun çaba sarf ederken, kum torbalarıyla su baskınını engellemeye çalıştı.

Kum torbalarıyla taşkınla mücadele ettiklerini aktaran esnaf, birçok kez aynı durumla karşılaştıklarını fakat henüz bir önlem alınmadığını aktardı. Sigorta şirketlerinin dükkanlara sigorta yapmak istemediğini bildiren esnaf, "Her yağmurda aynı senaryoyu göreceksiniz. Yağmur başladığı anda bakanlıkların olduğu bölgeden ve farklı bölgelerden rögarlar şiddetli bir şekilde patlama yapıyor. Patlama yaptıktan sonra rögarlarda bulunan bütün pislikler ve gelebilecek tüm canlılar buradan çıkıyorlar. Saatlerce uğraştıktan sonra maalesef biz de bu suyu Sergi Sarayı'na atıyoruz. Sergi Sarayı'nda sergi olursa oradaki insanlar da zor durumda kalıyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli