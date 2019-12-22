Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Başkent Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

22.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:14
Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentte yarın ve 24 'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı ilgililere ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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