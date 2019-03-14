Başkent, İbni Sina Enstitüsüne Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı öncülüğünde Ankara'da İbni Sina Enstitüsü Türkiye ofisi açılacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kurulan stantta İbni Sina Enstitüsünün ve "2019 D8 Sağlık Başkenti Kastamonu" projelerinin tanıtımı yapıldı.

AA muhabirine konuşan İbni Sina Enstitüsü Başkanı Kemal Aydın, açılacak İbni Sina Enstitüsü Türkiye ofisinin, sağlık vizyonları kapsamında birçok projesinin olduğunu ve bunu bir çatı altında bütün sektörlerle iş birliği içerisinde yapmak istediklerini söyledi.

Aydın, "Kamu, akademi, sivil toplum, özel sektör ve medya gibi alanlarla çok paydaşlı, sağlığın geliştirilmesi için iş birliği yapacağız. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü yılı. Aynı zamanda İbni Sina'nın eseri olan El Kanun Fi't Tıb kitabının yazılışının bininci yılı. Biz, bu özel yılda İbni Sina Enstitüsü Türkiye ofisini açacağız." diye konuştu.

Kastamonu'nun 2019'da D8 Sağlık Başkenti olduğunu söyleyen Aydın, dünyanın farklı ülkelerinde yaklaşık 8 ülkeyle sağlık ağı kuracaklarını belirtti.

Aydın, "Kurulacak bu ağ sayesinde, Türkiye'de gelişen tıbbı yurt dışına, yurt dışında gelişen tıbbı Türkiye ile tanıştıracağız." dedi.

Aydın, bu ağ ile Kastamonu ve Türkiye'de sağlık turizminin de gelişeceğini ifade etti.

Kaynak: AA