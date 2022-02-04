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Başkent güne kar yağışı ile başladı

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Halil Özbek - Güncel
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Başkent güne kar yağışı ile başladıANKARA Kuvvetli kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

ANKARA (İHA) - Başkent güne kar yağışı ile başladı

ANKARA Kuvvetli kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara'da gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek noktalarında sabahın ilk saatlerinde etkisini artıran kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Karlı havanın tadını çıkartmak isteyen Başkentliler, park ve bahçelere akın etti.

"Yollar açık herhangi bir sorunla karşılaşmadık"

Karlı manzaranın tadını çıkarttıklarını belirten Songül Önder, "Ankara'ya bu mevsim son kez kar yağdığını düşünerek geldik. Arkadaşımla buraya geldik, kahvemizi içerek sohbet ediyoruz. Manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Normalde buraya gelemeyeceğimizi düşündük fakat yollar açık herhangi bir sorunla karşılaşmadık" ifadelerine yer verdi.

Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda bir soruna yol açmazken Çankaya ilçesinde bulunan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Başkent güne kar yağışı ile başladı

Başkent güne kar yağışı ile başladı

Başkent güne kar yağışı ile başladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Güncel

Ankara, kar, Güncel, Haber

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