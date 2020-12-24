Başkent güne kar ile uyandı

Başkent güne kar ile uyandı

ANKARA - Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ