Başkent güne kar ile uyandı
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Başkent güne kar ile uyandı

24.12.2020 08:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:42

Başkent güne kar ile uyandı Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Başkent güne kar ile uyandı

ANKARA - Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

Başkent güne kar ile uyandı
Başkent güne kar ile uyandı
Başkent güne kar ile uyandı
Başkent güne kar ile uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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