Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Başkent Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" etkinliği kapsamında Mamak ilçesinde eğitim görün 40 liseli öğrenci Afyon ve Kütahya'da Kurtuluş Savaşı Cepheleri'ni gezdi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğünce teröre karşı bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, gençliğin milli tarih şuurunu artırmak, milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek, devletin bölünmez bütünlüğü aleyhinde faaliyet gösteren zararlı oluşumların ve terör örgütlerinin eleman kazanma yollarının önüne geçmek amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Büro Amirliğince "Başkent Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" etkinliği düzenleniyor.



Etkinlik kapsamında, 14-16 Kasım'da Mamak ilçesindeki bazı liselerden seçilen 40 öğrencinin katılımı ile Afyon ve Kütahya'da Kurtuluş Savaşı Cepheleri gezisi yapıldı.



Öğretmenler ve emniyet mensuplarının eşliğinde Kurtuluş Savaşının yaşandığı cephe ve bölgedeki şehitlikleri gezen öğrenciler ilgililerden bilgi aldı.



Gezi boyunca çok sayıda fotoğraf çeken ve notlar alan öğrenciler, gezi bitiminde emniyet mensupları ve öğretmenlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.