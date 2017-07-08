Başkent Festivale Hazırlanıyor

Başkent, 29 Temmuz-6 Ağustos 2017'de düzenlenecek "Uluslararası Büyük Ankara Festivali"ne hazırlanıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi alanında, 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, farklı ülkelerin halk dansları toplulukları gösteriler yapacak, konserler düzenlenecek. Festivalde devlet kurumları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin stantları yer alacak.



Festival süresince,18 farklı ülkeden gelen halk dansları toplulukları her gün üç farklı gösteri yapacak. Festival kapsamında gerçekleşecek etkinliklerde "Güçlü Adamlar" grubu ve akrobatlar da şovlarını sergileyecek.



Festival alanında çocuklar için "Hayal Kahvesi" adıyla oluşturulacak alandaki sahnede, ateşbaz, jonglör, kukla-karagöz gösterileri yapılacak. Çizgi film karakterlerinin de yer alacağı festivalde çocuklar, sevdikleri kahramanlarla fotoğraf çektirebilecek. Oluşturulacak kortej eşliğinde çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından on binlerce top, bebek, araba gibi hediyeler dağıtılacak.



Başkentlilerin yanı sıra başka illerden konukların da ağırlanacağı festivalde, ziyaretçiler, hediyelik eşya ve yöresel ürünler ile farklı tatların yer aldığı stantları gezebilecek.