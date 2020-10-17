Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
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Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı

17.10.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:53
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı

Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı Ankara Ulus Meydanı'nda Azerbaycan ve Türkiye bayrakları dağıtarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı Ankara Ulus Meydanı'nda Azerbaycan ve Türkiye bayrakları dağıtarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı Ulus Meydanı'nda bulunan işletme sahipleri, esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan ve Türkiye Bayrağı dağıtarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dağıtılan bayrakların ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine bürünen Ulus Meydanı'nda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Hedefimiz Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle beraber olduğumuzu haykırmak"

Bayrak dağıtımı sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Balcı, "Azerbaycan bayrağımızı burada vatandaş ve esnaflarımıza dağıtıyoruz. Burada hedefimiz Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle beraber olduğumuzu, iki devlet tek millet olduğumuzu bütün dünyaya buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara'dan, Ankara'nın kalbi Ulus'tan haykırmak istiyoruz onun için buradayız.

Dün gece sivillere karşı yapılan hain saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Yüreğimiz derinden yaralı fakat biliyoruz ki kardeşlerimiz orada büyük başarılara imza atıyorlar fakat Ermenistan'ın yapmış olduğu sivillere yönelik katliamı bütün kalbimizle lanetliyoruz. İnşallah kardeşlerimiz zaferle bu savaştan galip çıkacaklar. Dualarımızla, desteklerimizle onların yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı
Başkent esnafına Azerbaycan bayrağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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