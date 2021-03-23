Başkent ekibi hentbolda dolu dizgin
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Başkent ekibi hentbolda dolu dizgin

23.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:17
Başkent ekibi hentbolda dolu dizgin

Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü konuk eden Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, sahadan 33-29 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü konuk eden Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, sahadan 33-29 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi'nde rakip tanımayan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı galibiyet serilerine devam ediyor. Bu hafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü konuk eden yeşil-beyazlılar, sahadan 33-29 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı takım adlığı galibiyet ile ligde ikinciliğini koruyarak liderle olan yakın takibini sürdürdü. Başkent ekibinde Mikail Yıldırım ve Samed Cemal Kılıç 8 golle skora en çok katkı veren isimler oldu.

"Hedefimiz bu ligde şampiyon olmak"

Ligde galibiyet serilerine devam ettiklerini belirten Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, "Önümüzdeki sezon bir üst ligde boy göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Ancak öncelikli hedefimiz bu ligde şampiyon olmak. Nitekim bunu başaracak yetenekte bir takımız. Bu başarılı oyunu için sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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