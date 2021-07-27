Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
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Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 239 trafo ve 11 bin 377 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 2 bin 353 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 16 pano ve 25 trafo merkezi ile 90 Km'lik hattın bakımını tamamladı.

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Zonguldak'ta hizmet verdiği 400 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 65 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 532 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 14 elektrik panosu ve 7 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2021 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'ta bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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