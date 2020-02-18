Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'ya 56 milyon liralık yatırım

18.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:04

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Kastamonu'ya 56 milyon liralık yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Kastamonu'da sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için çalışan Başkent EDAŞ'ın her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Kesintisiz enerji için 2020 yılında Kastamonu'ya yaklaşık 56 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirilen açıklamada, "Başkent EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Kastamonu'da 120 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 25 pano, 25 adet trafo ve 1 adet dağıtım merkezi bakımı tamamlandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA