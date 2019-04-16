Başkent Edaş, Kırıkkale'de Yatırımlara Devam Ediyor

Başkent EDAŞ'ın Kırıkkale'de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk çeyreğinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, sektöre getirdiği yenilik ve müşteri odaklı çalışma anlayışını benimseyen Başkent EDAŞ'ın, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştirdiği belirtildi.

Kırıkkale'de yılın ilk çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de hizmet verdiği bin 478 trafo ve 11 bin 332 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Kırıkkale için merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt'ta 8 bin 295 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirildi. Yine adı geçen ilçelerde 7 kilometrelik hattın da bakımı yapıldı. Başkent EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kırıkkale'de hizmet verdiği 159 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 2,7 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte 106 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 1 elektrik panosu montajı da tamamlandı. Başkent EDAŞ, Kırıkkale'deki bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek."

Kaynak: AA