Başkent EDAŞ, Kastamonu'da 108 milyon liralık alt yapı yatırımı yapacak

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), bu yıl Kastamonu'da 108 milyon liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), bu yıl Kastamonu'da 108 milyon liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Bakım, onarım ve yenilemenin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştireceği anlatılan açıklamada, geçen yıl 49 milyon liralık yatırım yapıldığı, bu yıl da yaklaşık 108 milyon liralık yatırımın hayata geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkent EDAŞ, 2020 yılında Kastamonu'da 5 bin 96 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirirken, 28 pano, 13 trafo ve 14 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor