Son dakika haber... Toroslar EDAŞ Kilis'i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Son dakika ekonomi haberi: Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2020 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2020 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Kilis'te yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı. Toroslar EDAŞ, Kilis'te hizmet verdiği 1.081 trafo ve 2.262 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Kilis için Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 2.313 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 31 pano ile 6 trafo ve 15 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 15 Km'lik hattın bakımı tamamlandı. Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kilis'te hizmet verdiği 66 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 34 kilometrelik yeni yeraltı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 444 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 70 elektrik panosu ve 13 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2020 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, www.toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Toroslar EDAŞ'ın Kilis'te bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden süreceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı